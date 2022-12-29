Путин поздравил премьера Израиля со вступлением в должность

Это уже шестое премьерство в карьере политика

В Израиле привели к присяге новое правительство Беньямина Нетаньяху. Его партия "Ликуд" победила на внеочередных выборах в парламент, которые прошли 1 ноября и стали пятыми подряд за последние 3 с половиной года.

В минувший понедельник Нетаньяху удалось сформировать новый кабмин. Сегодня кандидатуры всех министров были одобрены Кнессетом. Это уже шестое премьерство в карьере политика.

Со вступлением в должность его уже поздравил Владимир Путин. Он пожелал премьер-министру Израиля крепкого здоровья и благополучия, а также выразил надежду на то, что новое правительство продолжит линию на развитие конструктивного сотрудничества двух стран во всех сферах.

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