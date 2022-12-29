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Китайский истребитель напугал разведчика ВВС США "опасным маневром"

21:10
  • четверг
  • 29 декабря 2022

Китаец "подрезал" американца над Южно-Китайским морем

Американские военные возмущены поведением китайских пилотов. Они обвинили ВМС Китая в небезопасном маневре истребителя над Южно-Китайским морем при перехвате американского военного самолета.

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"Пилот истребителя J-11 военно-морских сил КНР 21 декабря совершил небезопасный маневр при перехвате судна ВВС США RC-135, которое правомерно совершало рутинные операции над Южно-Китайским морем в международном воздушном пространстве", - говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского военного командования Соединенных Штатов.

Поясняется, что пилот китайского истребителя провел самолет в шести метрах перед носом американского разведчика. Чтобы избежать столкновения, RC-135 пришлось совершить маневр уклонения, передает РИА Новости.

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