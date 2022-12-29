Goldman Sachs объявил о массовых увольнениях сотрудников

Выручка американского банка в 2022 году резко упала

Персонал одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs готовится к сокращениям. Массовые увольнения начнутся в первой половине января, предупредил генеральный директор компании Дэвид Соломон.

По данным газеты Financial Times, банк также может сократить бонусы для ряда инвестиционных банкиров на 40% и более. Отмечается, что решение принято из-за снижения выручки Goldman Sachs в 2022 году. Доходы банка падали быстрее, чем у его конкурентов из JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Bank of America.

В настоящее время банк насчитывает 49 тысяч работников. Как сообщалось ранее, массовое сокращение в Goldman Sachs затронет около 8% персонала - это почти четыре тысячи сотрудников.

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