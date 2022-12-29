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Умер Пеле

22:01
  • четверг
  • 29 декабря 2022

Ему было 82 года

Скончался легендарный бразильский футболист Пеле. Ему было 82 года.

О смерти Пеле сообщило агентство Associated Press. Эту информацию подтвердила дочь футболиста Келли Насименту.

"Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром", - написала она в одной из социальных сетей.

Последние два года легендарный футболист боролся с раком толстой кишки. Три дня назад он попрощался со своими родными и близкими. Как сказал тогда владелец агентства спортивного менеджмента Фрэнк Халид, Пеле проигрывает свою битву с онкологией.

Пеле (полное имя — Эдсон Арантис ду Насименту) родился 23 октября 1940 года. За годы футбольной карьеры провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Международная федерация футбола признала его лучшим игроком XX века, а Международный олимпийский комитет - лучшим спортсменом столетия.

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