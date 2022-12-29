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В США оценили возможности применения Patriot на Украине

22:24
  • четверг
  • 29 декабря 2022

Комплексов хватит только для защиты Киева

Обещанного Зеленскому Байденом зенитно-ракетного комплекса Patriot хватит лишь для защиты Киева. Возможности применения американского ЗРК на Украине оценил экс-командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес.

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"Так что мы, по сути, говорим об одном городе", — заявил Ходжес. Он добавил, что даже это станет возможным только при условии правильной интеграции комплексов во все имеющиеся системы.

В то же время, отставной генерал считает, что поставки ЗРК Киеву станут гигантским шагом вперед с точки зрения потенциала. Он отметил, что Patriot ранее применяли в Турции, выделяя одну батарею для защиты одного города, передает ТАСС.

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