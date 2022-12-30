Минобороны показало работу подразделений МТО

Специалисты материально-технического обеспечения оборудуют места для отдыха
Наше Минобороны опубликовало кадры работы специалистов материально-технического обеспечения, которые задействованы в специальной военной операции по защите Донбасса.
Главная задача подразделений МТО - организация полевого быта для наших солдат. Они оборудуют места для отдыха и для хранения вещей, а также - бани и душевые, отмечает "ТВ Центр".
Приготовлением пищи для российских бойцов занимаются исключительно профессионалы своего дела.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"