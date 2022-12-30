Минобороны показало работу подразделений МТО

Специалисты материально-технического обеспечения оборудуют места для отдыха

Наше Минобороны опубликовало кадры работы специалистов материально-технического обеспечения, которые задействованы в специальной военной операции по защите Донбасса.

Главная задача подразделений МТО - организация полевого быта для наших солдат. Они оборудуют места для отдыха и для хранения вещей, а также - бани и душевые, отмечает "ТВ Центр".

Приготовлением пищи для российских бойцов занимаются исключительно профессионалы своего дела.

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