Минобороны представило новых героев спецоперации

Они проявили настоящее мужество

В нашем оборонном ведомстве рассказали о новых примерах мужества и героизма, которые проявляют российские бойцы в ходе специальной военной операции.

Старший лейтенант Борис Подполов и старший прапорщик Руслан Морковин во время наступления противника развернули мобильный медицинский пункт. Оказав неотложную помощь пострадавшим, медики погрузили тяжелораненых сослуживцев в грузовик и повезли их в полевой госпиталь.

По дороге машина подверглась атаке украинских диверсантов. Борис и Руслан оперативно покинули автомобиль и вступили в бой, в ходе которого старший лейтенант Подполов ликвидировал четверых неонацистов, а старший прапорщик Морковин метким броском гранаты уничтожил ещё пятерых.

Противник понёс серьёзные потери и отступил, а наши военнослужащие смогли доставить раненых сослуживцев в госпиталь.

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