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Киев заявил о серьезных потерях ВСУ у Артёмовска и Соледара

08:22
  • пятница
  • 30 декабря 2022

Спецоперация России продолжается

Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери в районе Артёмовска (украинское название — Бахмут) и Соледара. Об этом рассказал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
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По словам украинского чиновника, тяжелыми для ВСУ направлениями "традиционно" остаются Бахмут и Соледар, где "мы несем серьезные потери".

Конкретные данные — цифры потерь в живой силе и технике — Арестович приводить не стал.

При этом офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки рассказал, что командование ВСУ направило в Артёмовск и Соледар отряды, состоящие из иностранцев, вооруженных оружием натовского образца. Мобильные группы хорошо экипированы, передвигаются на автомобилях Hummer. При этом "боевики не знают русского языка и общаются между собой в большей степени на английском", цитирует Марочко ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские войска подавляют вражескую технику в ходе наступления на Артёмовском направлении. Из-за высоких потерь украинские националисты бросают позиции. Преимущество в артиллерии позволило достичь такой плотности огня, что потери националистов сегодня в 30 раз выше, чем у российской группировки.

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