В ЛНР задержали подозреваемую в передаче Киеву данных о ВС России

Об этом рассказали в силовых структурах региона

Российские спецслужбы задержали в Луганской Народной Республике жительницу освобожденного Сватово, подозреваемую в передаче Киеву данных о передвижении российских военных и техники. Об этом в пятницу, 30 декабря, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах ЛНР.

Женщина, по данным спецслужб, направляла иностранной разведке сведения о передвижении войск и техники Вооруженных сил Российской Федерации.

ВСУ могли воспользоваться данными, переданными задержанной, также и для нанесения артиллерийских ударов по объектам гражданской инфраструктуры в Сватово, рассказал источник.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности пресекла содействие Службе безопасности Украины (СБУ) со стороны граждан России и Украины. Россияне и украинцы, занимавшиеся преступной деятельностью в интересах СБУ, были выявлены в нескольких регионах России: в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области. Они готовили теракты по заданию украинских спецслужб и передавали Украине секретные сведения.

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