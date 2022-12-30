В Польше предупредили об угрозе Третьей мировой войны

Мир оказался в состоянии "небезопасного хаоса", заявил Александр Квасьневский

С начала конфликта на Украине мир кардинально изменился и оказался на грани третьей мировой войны. Такое заявление сделал бывший президент Польши Александр Квасьневский.

Политик отметил в интервью Polsat, что в мире произошел "конец одной эры и начало новой, неизведанной эпохи". Элементами разрушения старого мирового порядка, по мнению Квасьневского, наряду с конфликтом на Украине стало избрание Джо Байдена президентом США, а также противоречия между Китаем и Тайванем.

Из-за наступившей нестабильности любой незначительный конфликт может перерасти в глобальный, возникла "реальная возможность" третьей мировой войны, считает экс-президент Польши.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что практика Запада по организации переворотов в странах и вводу санкций несет риски третьей мировой войны. По словам белорусского лидера, победителей в третьей мировой войне, если она будет развязана, не окажется.

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