ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Польше предупредили об угрозе Третьей мировой войны

09:18
  • пятница
  • 30 декабря 2022

Мир оказался в состоянии "небезопасного хаоса", заявил Александр Квасьневский

С начала конфликта на Украине мир кардинально изменился и оказался на грани третьей мировой войны. Такое заявление сделал бывший президент Польши Александр Квасьневский.
В Крыму заявили, что США объявили войну России

Политик отметил в интервью Polsat, что в мире произошел "конец одной эры и начало новой, неизведанной эпохи". Элементами разрушения старого мирового порядка, по мнению Квасьневского, наряду с конфликтом на Украине стало избрание Джо Байдена президентом США, а также противоречия между Китаем и Тайванем.

Из-за наступившей нестабильности любой незначительный конфликт может перерасти в глобальный, возникла "реальная возможность" третьей мировой войны, считает экс-президент Польши.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что практика Запада по организации переворотов в странах и вводу санкций несет риски третьей мировой войны. По словам белорусского лидера, победителей в третьей мировой войне, если она будет развязана, не окажется.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Александр Квасьневский
Александр Квасьневский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.