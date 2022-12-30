Байден подписал бюджет США на 2023 финансовый год

В нем предусмотрена крупная сумма на помощь Украине

Президент США Джо Байден в четверг, 29 декабря, объявил о подписании бюджета государства на 2023 финансовый год. Он начался 1 октября 2022 года, однако законотворцам долго не удавалось достичь компромисса по основному финансовому документу.

Байден заявил, что двухпартийный сводный законопроект "стал результатом года исторического прогресса".

Американский лидер отметил, что закон о бюджете предусматривает вложения в медицинские исследования, безопасность, здравоохранение ветеранов, средства на восстановление после стихийных бедствий, борьбу с насилием в отношении женщин.

Кроме того, бюджет предусматривает "предоставление критически важной помощи Украине". Из общего объема бюджета в 1,7 трлн долларов 45 млрд долларов предназначаются Киеву и странам НАТО, сообщает "Интерфакс".

Американские законотворцы между тем демонстрируют недовольство отправкой крупных сумм Украине при отсутствии прозрачности и контроля над этими средствами. Член Палаты представителей США Френч Хилл заявил, что Вашингтону и его союзникам необходим строгий надзор в вопросах, касающихся оказания военной и гуманитарной помощи Украине.

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