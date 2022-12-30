ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден подписал бюджет США на 2023 финансовый год

08:56
  • пятница
  • 30 декабря 2022

В нем предусмотрена крупная сумма на помощь Украине

Президент США Джо Байден в четверг, 29 декабря, объявил о подписании бюджета государства на 2023 финансовый год. Он начался 1 октября 2022 года, однако законотворцам долго не удавалось достичь компромисса по основному финансовому документу.
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США

Байден заявил, что двухпартийный сводный законопроект "стал результатом года исторического прогресса".

Американский лидер отметил, что закон о бюджете предусматривает вложения в медицинские исследования, безопасность, здравоохранение ветеранов, средства на восстановление после стихийных бедствий, борьбу с насилием в отношении женщин.

Кроме того, бюджет предусматривает "предоставление критически важной помощи Украине". Из общего объема бюджета в 1,7 трлн долларов 45 млрд долларов предназначаются Киеву и странам НАТО, сообщает "Интерфакс".

Американские законотворцы между тем демонстрируют недовольство отправкой крупных сумм Украине при отсутствии прозрачности и контроля над этими средствами. Член Палаты представителей США Френч Хилл заявил, что Вашингтону и его союзникам необходим строгий надзор в вопросах, касающихся оказания военной и гуманитарной помощи Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.