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Профицит внешней торговли России в 2022 году оказался рекордным

09:40
  • пятница
  • 30 декабря 2022

Этому не помешали санкции

Профицит внешней торговли России по итогам 2022 года окажется рекордным, несмотря на сложный для экспорта энергоносителей декабрь. Об этом в пятницу, 30 декабря, рассказал первый заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.
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Как отметил Давыдов, по стоимости внешнеторгового оборота мы уже обогнали 2021 год, даже декабрь для энергоносителей общую картину уже не изменит при том, что таможенные органы уже сейчас наблюдают снижение экспорта энергоносителей из России.

Товарооборот России и Китая по итогам 2022 года будет рекордным, его рост составит до 30%. С Индией товарооборот вырос более чем в 2,5 раза, с Ираном — на 20%, рассказал представитель ФТС.

При этом доля США во внешней торговле России в 2022 году составила менее 2%, а объем торговли двух стран сократился более чем вдвое. Значительное падение, по его словам, отмечается в торговле Европой. С некоторыми странами Евросоюза товаропоток упал примерно на 50%, сообщил Давыдов в интервью РИА Новости.

Ранее в ФТС рассказали, что объем параллельного импорта в Россию с момента введения этого режима превысил 20 млрд долларов, в основном это автомобили, станки и оборудование. В ведомстве выразили мнение, что использование механизма параллельного импорта "тоже оказывает влияние на стабилизацию цен на рынке".

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