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Опрос показал, что россияне считают главными достижениями СССР

10:00
  • пятница
  • 30 декабря 2022

Исследование, приуроченное к 100-летию образования СССР, провел ВЦИОМ

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что половина респондентов (55%) считают, что самыми главными достижениями советского периода были космические программы.

Больше половины участников исследования назвали самыми большими достижениями советской эпохи полет Юрия Гагарина в космос и запуск первого советского спутника. 13% опрошенных назвали победу в Великой Отечественной войне, 12% упомянули развитие промышленности, по 10% — развитие науки и технологий, а также успехи в атомной энергетике.

Одна из главных причин, по которым россияне сожалеют о распаде СССР, — утрата ощущения сплоченности, дружбы и единства (26%). Среди не жалеющих о распаде СССР 16% мотивировали это положительными изменениями в экономике.

В целом 51% респондентов полагает, что в Советском Союзе было больше хорошего, только 5% говорят об обратном, ещё 38% полагают, что хорошего и плохого было поровну, сообщает RT.

В декабре 2021 года проводился опрос, в ходе которого россиянам предлагали назвать главных героев советской эпохи. 40% назвали летчика-космонавта Юрия Гагарина, 22% — маршала Георгия Жукова.

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