Футбол как искусство: каким запомнят легендарного Пеле

Спортсмен забил 1281 гол

Бразилия, а вместе с ней и весь мир, скорбят. Не стало легендарного Пеле. Король футбола, единственный трехкратный чемпион планеты, лучший спортсмен 20 века скончался после продолжительной болезни в возрасте 82-х лет. Вся его жизнь - яркий пример того, что для увлеченного человека нет ничего невозможного. По всеобщему признанию, именно Пеле возвел футбол в ранг искусства. А сам спортсмен стал одним из самых уважаемых людей в мире.

Все последние дни поклонники короля футбола - легендарного Пеле - не покидали площадь перед больницей. Одетые в майки футбольного клуба "Сантос" и завернутые во флаги команды, фанаты не могли сдержать слез.

Всю ночь к стадионам Рио-де-Жанейро несли флаги, цветы и футбольные мячи. Многим Пеле запомнился своей жизнью не только на футбольном поле, он стал одним из самых известных людей на планете. Принимая легендарного нападающего в Белом доме, 40-й президент США отметил: "Меня зовут Рональд Рейган. Но вам не нужно представляться, потому что все знают, кто такой Пеле".

Будущая легенда мирового футбола, он родился в бедной бразильской семье. Первым тренером мальчика стал его собственный отец - в прошлом футболист. Вскоре маленький Пеле начал выступать за детскую, потом юношескую команды. В перерывах между тренировками подрабатывал чистильщиком обуви. А уже в 15 лет получил приглашение в один из сильнейших клубов – "Сантос". Говорят, именно тогда, приехав в большой город, впервые надел брюки. Очевидно, не догадываясь, что вскоре станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Помимо блестящих физических данных - сила, выносливость, атлетизм - Пеле обладал уникальной способностью превращать футбол в искусство. Его креативность и техническое мастерство создавали неповторимый стиль игры. Кроме того, Пеле обладал необычно широким углом зрения: это позволяло нападающему быстро оценивать обстановку на поле и принимать лучшие решения. Чего стоит тот самый "гол столетия", забитый в 1961 году. На пути от собственной штрафной в одиночку он обыграл всю команду соперника.

"Это футболист, у которого не было слабых мест. Он великолепно играл головой. У него было хорошее техническое оснащение, высочайшая скорость и самое главное - высокая результативность. Поэтому он на века остался в истории", - отметил Валерий Газзаев, советский и российский футбольный тренер, советский футболист.

Пеле творил чудеса не только на поле - благодаря всемирной славе и народной любви он делал вещи, неподвластные многим политикам. В 1969 году бразильская команда прибыла в раздираемую гражданской войной Нигерию. Ради проведения матча стороны согласились заключить перемирие на 48 часов. У всех была лишь одна цель – насладиться 90 минутами прекрасной с участием легенды футбола.

После завершения футбольной карьеры он стал тренером в родном клубе "Сантос", снимался в кино, занимался популяризацией спорта и и даже научил тысячи бразильцев грамоте - слишком велико было желание прочесть его автобиографическую книгу "Я - Пеле". То же самое гостям Рио-де-Жанейро привык говорить двойник легендарного футболиста.

Пеле - единственный игрок, который трижды завоевал титул чемпиона мира. В общей сложности забил 1281 гол, 757 из них - за клуб и страну. Он стал самым молодым в истории футбола, выигравшем в 17 лет кубок мира. Успех, который никто так и не смог повторить.

Анна Пешехонова, Татьяна Сидорова, Елена Сахно, "ТВ Центр".

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