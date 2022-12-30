ВСУ массово сдают позиции под натиском российских артиллеристов

Украинские националисты пытаются спастись бегством

Украинские боевики выпустили десятки снарядов по жилым районам Донецкой и Луганской республик. Ракеты и мины рвались в Макеевке, Ясиноватой, Донецке. Также под огнём - Алчевск и Стаханов. Два человека ранены в Новой Каховке. Повреждены хозяйственные постройки, гаражи и мебельный магазин. Российские войска продолжают развивать наступление на нескольких направлениях. Успехи - под Соледаром.

Эти мощные залпы реактивных установок не оставили камня на камне от укреплений 128-й бригады ВСУ под Соледаром. Последние дни боевики и так едва сдерживали натиск российских артиллеристов. Точнее, не сдерживали, а переживали. Прячась окопах и блиндажах. Но массированная атака, предпринятая накануне, уничтожила и линию обороны, и боевой дух националистов. Они оставили позиции и побежали. Сдав за раз четыре опорных пункта.

От 128-й бригады, по сути, осталось только красивое название. Отдельная горно-штурмовая Закарпатская. Генштаб в бешенстве. Солдаты не подчиняются командирам, бросают оружие, дезертируют. Масла в огонь фронтового хаоса подлили и морпехи из 35 батальона. Не желая идти на верную смерть против российских танков, они сливают командованию откровенную "дезу". Мол, подразделение утратило боеспособность, воевать некому, отправьте в бой резервы. А сами попрятались в развалинах и не хотят покидать укрытия.

В Марьинке российские танкисты - где огнем пушек, где уже гусеницами - давят огневые точки боевиков. Сегодня их остатки пытаются удержаться на небольшом пятачке в центре. Это последний рубеж ВСУ в городе.

В позиционных боях в Запорожье самоходные установки уничтожают склады с боеприпасами, места дислокации боевиков, их технику. И буквально ломают планы ВСУ о масштабном контрнаступлении.

Но даже грохот канонады не помешал Деду Морозу и Снегурочке приехать к российским военным. С поздравлениями и подарками. И к тем, кто только что вернулся с передовой. И раненным бойцам, проходящим лечение в госпиталях. Командиры сегодня снисходительны. Разрешили спеть вместе с артистами. А со Снегурочкой еще и потанцевать.

Впрочем, и сами военные не забыли о мирных жителях. В недавно освобожденную Волноваху привезли детворе сладости. Поздравлять в полуразрушенном боевиками городе пришлось на улице. Но ребят это совсем не смутило. А в Херсонской области вместе со сказочной Бабой Ягой десантники водили хоровод. И тоже привезли подарки. Конфеты, шоколад. И еще тетради и книжки.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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