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В Крыму ремонтируют военную технику

12:01
  • пятница
  • 30 декабря 2022

Наши мастера вносят свой вклад в борьбу за освобождение Донбасса

Быстро диагностировать неисправность, оперативно устранить дефект, провести техобслуживание, подготовить боевую машину к заданию. Весь комплекс работ по восстановлению техники, пострадавшей в ходе специальной военной операции, задача для специалистов ремонтного батальона, который развернут в Крыму.

Гул газотурбинного мотора Т-80 хорошо слышно в каждом уголке ремонтной базы. Еще один танк на ходу. Осталось провести проверку орудийных систем.

Сейчас в ремонте около 100 единиц автомобильной и бронетанковой техники. Машины доставляют сюда прямо с передовой. Здесь проводятся всевозможные ремонтные работы. Этому танку (см. видео – прим. ред.) нужно обычное регламентное обслуживание: заменить топливный насос, масло, провести диагностику. А этот Т-80 прямо из зоны боевых действий. Из-за активной стрельбы и износа металла у него во время выстрела разорвало орудийный ствол. Сейчас идет замена. На такую работу уходит примерно 2-3 часа, и уже к вечеру он снова будет в строю.

Ремонт коробки передач, топливной системы, ходовая часть – практически автосервис. Причем, надолго техника здесь не задерживается.

"Все зависит от характера повреждений, в основном, это от двух до пяти суток на восстановление вышедшего из строя образца вооружения военной техники", - отметил командир ремонтно-восстановительного батальона.

На заводы отправляют только единичные экземпляры, когда нужен капитальный ремонт. Все остальное восстанавливают на месте. Запчасти поставляют регулярно. Военные работают в плотном контакте с представителями заводов-изготовителей.

Чаще всего приходится работать с двигателями. Неисправности разные – в одном из БМП мотор пострадал от осколков, которые пробили броню. Встречаются и обычные технические неисправности, связанные с тяжелыми условиями эксплуатации.

А ещё такая ремонтная база обеспечивает обратную связь. Производители получают информацию об использовании военной техники из первых уст – от экипажей и водителей. Все пожелания учитываются.

"У нас по бронезащите были вопросы, ребята обращались к нам, мы уже на завод обратились, выявили недостатки какие, допустим, попадания в воздушную систему, в топливную. Попросили сделать дополнительную защиту топливных баков", - рассказал представитель завода по капитальному ремонту автотранспорта.

Работы ведутся по 12 часов - от заката до рассвета. В среднем в строй возвращают по 20 машин ежедневно.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

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Ремонтная база военной техники
Ремонтная база военной техники
Ремонтная база военной техники
Ремонтная база военной техники
Ремонтная база военной техники
Ремонтная база военной техники
Ремонтная база военной техники
Ремонтная база военной техники
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