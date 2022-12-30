В Крыму ремонтируют военную технику

Наши мастера вносят свой вклад в борьбу за освобождение Донбасса

Быстро диагностировать неисправность, оперативно устранить дефект, провести техобслуживание, подготовить боевую машину к заданию. Весь комплекс работ по восстановлению техники, пострадавшей в ходе специальной военной операции, задача для специалистов ремонтного батальона, который развернут в Крыму.

Гул газотурбинного мотора Т-80 хорошо слышно в каждом уголке ремонтной базы. Еще один танк на ходу. Осталось провести проверку орудийных систем.

Сейчас в ремонте около 100 единиц автомобильной и бронетанковой техники. Машины доставляют сюда прямо с передовой. Здесь проводятся всевозможные ремонтные работы. Этому танку (см. видео – прим. ред.) нужно обычное регламентное обслуживание: заменить топливный насос, масло, провести диагностику. А этот Т-80 прямо из зоны боевых действий. Из-за активной стрельбы и износа металла у него во время выстрела разорвало орудийный ствол. Сейчас идет замена. На такую работу уходит примерно 2-3 часа, и уже к вечеру он снова будет в строю.

Ремонт коробки передач, топливной системы, ходовая часть – практически автосервис. Причем, надолго техника здесь не задерживается.

"Все зависит от характера повреждений, в основном, это от двух до пяти суток на восстановление вышедшего из строя образца вооружения военной техники", - отметил командир ремонтно-восстановительного батальона.

На заводы отправляют только единичные экземпляры, когда нужен капитальный ремонт. Все остальное восстанавливают на месте. Запчасти поставляют регулярно. Военные работают в плотном контакте с представителями заводов-изготовителей.

Чаще всего приходится работать с двигателями. Неисправности разные – в одном из БМП мотор пострадал от осколков, которые пробили броню. Встречаются и обычные технические неисправности, связанные с тяжелыми условиями эксплуатации.

А ещё такая ремонтная база обеспечивает обратную связь. Производители получают информацию об использовании военной техники из первых уст – от экипажей и водителей. Все пожелания учитываются.

"У нас по бронезащите были вопросы, ребята обращались к нам, мы уже на завод обратились, выявили недостатки какие, допустим, попадания в воздушную систему, в топливную. Попросили сделать дополнительную защиту топливных баков", - рассказал представитель завода по капитальному ремонту автотранспорта.

Работы ведутся по 12 часов - от заката до рассвета. В среднем в строй возвращают по 20 машин ежедневно.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"