Американский генерал: подход США ведет к обескровливанию Украины

Резко против политики официального Вашингтона и Брюсселя выступают и оппозиционные партии европейских стран

Джо Байден сегодня утвердил бюджет США на 2023-й финансовый год. Из почти двух триллионов долларов более половины пойдёт на расходы, связанные с военным комплексом. Миллиарды долларов предусмотрены на помощь Украине. Правда, всё чаще звучит мнение, что такая поддержка заводит Киев в тупик.

Плохие новости для американских налогоплательщиков. В новом финансовом году государство будет тратить больше. Бремя этих расходов ляжет на плечи обычных граждан. Джо Байден утвердил бюджет объёмом 1,7 триллиона долларов. Более половины пойдёт на военные нужды. 300 миллионов - на противодействие России. Почти 50 миллиардов - на помощь союзникам по НАТО и Киеву. Это в три раза больше, чем в 2022-м. Вашингтон продолжит обучать украинских солдат и офицеров и поставлять технику. Американский военпром от этого только выигрывает - зато стране, за которую якобы так радеет Белый дом, оказывают медвежью услугу. Об этом заявил высокопоставленный генерал в отставке Уэсли Кларк:

"Мы подпитываем тупиковую ситуацию. Это не отвечает нашим интересам, но мы это делаем. Если говорить военным языком, мы обескровливаем Украину. Они несут потери. Они лишаются важнейшей инфраструктуры. Они теряют энергетику, теряют промышленный потенциал. И они теряют финансовую основу в качестве государства".

Западная помощь - вещь сомнительная во всех смыслах. В Минобороны Франции признали: разрекламированные гаубицы "Цезарь" на поле боя показали себя плохо. Стволы пушек быстро изнашиваются, корпус - легко получает повреждения. Из 18 орудий, переданных режиму Зеленского, в строю не осталось ни одного. Всем нужен ремонт и техническое обслуживание. Как чинить - непонятно. Украинцам ещё нужно этому научиться. Транспортировать установки в соседнюю Польшу и долго, и рискованно. Провальную политику в отношении Киева раскритиковала французская оппозиция. Лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо считает действия ЕС беспрецедентно опасными:

"2022 - год, когда стало хорошим тоном безоговорочно поддерживать режим, прославляющий нацистов, и один из самых коррумпированных в Европе. Речь об Украине Зеленского. Все это видят, но никто не удивляется. Система гниёт!"

Расплачиваются за это, как водится, простые европейцы. Французский пивовар в прямом эфире рассказывает шокированному ведущему, что его счёт за электричество вырос в десятки раз.

Проблемы простых смертных мало волнуют многих представителей европейских элит. Британские парламентарии ни в чём себе не отказывают - за счёт подданных королевства. Газета "Гардиан" сообщила, что в зарубежных поездках депутаты ведут себя не по-джентльменски: пьянствуют и вступают в беспорядочные половые связи. Даунинг-стрит просит провести с ними воспитательную беседу.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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