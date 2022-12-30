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В Румынии нашли тела украинских дезертиров

09:46
  • пятница
  • 30 декабря 2022

Двое погибли, четверо выжили

Пограничники и спасатели нашли в горах Румынии шестерых украинских дезертиров, двое из которых погибли.

Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщило румынское агентство Agerpress. Местные власти узнали о беглецах от их знакомого, с которым они поддерживали связь, и начали их поиски. Украины долго не давали своего точного месторасположения, так как боялись попасть в тюрьму.

Беглецы в возрасте от 22 до 33 лет нелегально перешли границу в горах Марамуреша на высоте 1800 метров. Двое из них сорвались со скалы и получили переломы. У дезертиров не было с собой еды, теплой одежды и специального снаряжения. Они были обуты в резиновые сапоги при температуре -10 градусов и сильном снегопаде.

Первых двух обнаружили 24 декабря, еще двоих – 26 декабря. Двое из них сломали ноги и заработали переохлаждение, еще один заболел. Их спустили на землю на носилках при помощи двух вертолетов. Местный житель наткнулся на тело пятого беглеца, а в двух километрах от него горноспасатели и пограничники нашли тело шестого человека.

По данным пограничной полиции, с начала конфликта на Украине румынские власти выявили на территории страны около 4,9 тысячи украинских мужчин.

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