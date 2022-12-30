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Собянин заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро

15:00
  • пятница
  • 30 декабря 2022

Мэр провёл технический пуск последнего участка БКЛ от "Каширской" до "Нижегородской"

Историческое событие! В столице завершено строительство Большой кольцевой линии метро, самой протяжённой в мире. Сегодня проведён технический пуск последнего участка – от "Каширской" до "Нижегородской". В церемонии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. С пассажирами полностью БКЛ поедет уже через несколько месяцев.
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По натертому до блеска граниту и мрамору еще не ступала нога пассажира. Тишину нарушают только работающие эскалаторы. Они-то и напоминают - метро работает. К этому моменту метростроевцы шли несколько лет. И вот - долгожданный финал!

"Поздравляю с большим событием в Московском метрополитене – с окончанием строительства последнего 10-километрового участка Большой кольцевой линии метро – самого большого проекта в мире Кольцевых линий метрополитена. И самого большого в истории проекта московского метро. Теперь начинаем пусконаладочные работы и через пару месяцев Большое кольцо замкнется и будет уже по всей окружности ходить с пассажирами. Важнейший проект, сложный, тяжёлый, но очень важный. Поздравляю!" – отметил Собянин.

Технический пуск станций БКЛ позволяет проверить работоспособность устройств автоматики, телемеханики и управления движением поездов. Кроме того, проверяется функционирование системы жизнеобеспечения станции. В техническом пуске участвуют сотрудники Московского метрополитена – например, тестовыми поездами на БКЛ управляют машинисты-инструкторы. По итогам испытаний будут выявлены и устранены замечания, наладка инженерных систем и устройств на станциях и в тоннелях.

Строительство Большой кольцевой линии Московского метрополитена - крупнейший в мире проект в области метростроения. В составе - 31 станция и 3 электродепо. Общая протяженность БКЛ составит 70 километров.

"В сравнении – второе кольцо Пекинского метрополитена протяженностью всего 57 километров", - рассказал Константин Маслаков, генеральный директор МИП Строй-1.

Строительство восточного отрезка Большой кольцевой линии метро от станции "Каширская" до станции "Нижегородская" было начато 4 года назад. На участке расстоянием почти 11 километров - 4 станции: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики".

Три из них будут иметь пересадки. С "Текстильщиков" и "Печатников" можно перейти на МЦД-2 и радиальные линии, а с "Кленового бульвара" в перспективе - на Бирюлёвскую линию метро. Ожидается, что новыми станциями Большой кольцевой ежедневно будут пользоваться свыше 50 тысяч человек.

Новые станции улучшат транспортное обслуживание жителей и работающих восьми московских районов юга, востока и юго-востока столицы - от Нагатино до Лефортово, где проживает порядка 800 тысяч человек. Налицо заметная экономия времени при ежедневных поездках - до 45 минут. Некоторые районы превратятся в один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов города. Например, Текстильщики.

Метростроевцам работа на восточном участке далась непросто. Применялись тоннелепроходческие щиты как традиционного диаметра - 6 метров, так и 10-метровые щиты-гиганты.

"Условия прохождения были очень – очень трудные. Ну, можем сказать, что закончили проходку последнюю вот почти ровно год назад и проходили мы под бассейном Москвы-реки. Осложнялась проходка тем, что специфические такие глины есть – называются Юрские глины – очень плотные. Они были в одном месте достаточно тонкие. Поэтому максимально осторожно, максимально аккуратно данный участок был пройден", - рассказал Юрий Кравцов, генеральный директор АО "Мосинжпроект".

Открытие движения по всему кольцу запланировано на 2023 год. Ожидается, что положительный эффект от запуска БКЛ почувствуют все пассажиры Московского метрополитена, а также водители.

Анастасия Мартынова, Елена Сахно, Егор Миронов, "ТВ Центр".

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Станция БКЛ
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