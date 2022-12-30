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Мишустин исполнил мечту мальчика из Краснодарского края

11:56
  • пятница
  • 30 декабря 2022

Он очень хотел теннисный стол и ракетку

Новый год все ближе, а значит самое время стать добрым волшебником и исполнить чью-то заветную мечту.

В рамках благотворительной акции "Елка желаний" Михаил Мишустин вручил подарок 10-летнему Рамину из Краснодарского края. Мальчик очень хотел теннисный стол и ракетку. Свое пожелание он написал на открытке, которую на днях снял с елки премьер-министр.

И вот сегодня глава кабмина встретился с ребенком, а также его близкими. Михаил Мишустин поздравил всю семью с наступающими праздниками, передал подарки детям, а с Рамином сыграл партию в настольный теннис.

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Михаил Мишустин и Рамин Павленко из Краснодарского края
Михаил Мишустин и Рамин Павленко из Краснодарского края
Михаил Мишустин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"
Михаил Мишустин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"
Михаил Мишустин и Рамин Павленко из Краснодарского края
Михаил Мишустин и Рамин Павленко из Краснодарского края
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