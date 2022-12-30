Российские космонавты украсили МКС к Новому году

Елку прикрепили к потолку

Праздничное настроение - и в космосе! Российские космонавты украсили отечественный сегмент МКС к Новому году, сообщает "ТВ Центр".

В условиях невесомости Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин развесили праздничные гирлянды, яркие шарики, игрушки, снежинки, и даже установили маленькую искусственную ёлку.

Места в отсеке немного, поэтому космонавты прикрепили её к потолку. И в завершение специалисты Роскосмоса поздравили россиян с наступающим Новым годом.

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