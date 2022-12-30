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Новогодние праздники: путеводитель по сказочным местам Москвы

12:05
  • пятница
  • 30 декабря 2022

Где весело и с пользой провести время - в репортаже "ТВ Центра"

Увидеть ёлки, украшенные сгущёнкой; прокатиться с ветерком на лыжах или с хаски в упряжке. А, может, вспомнив старые добрые новогодние традиции, совершить путешествие в детство. Это лишь несколько вариантов, как можно интересно и с пользой провести время в праздничные дни.

Щедрые на пожелания хранители московских ёлок рады каждому, кто выбрал "Путешествие в Рождество". Зимний фестиваль собрал на Кузнецком мосту лучших из лучших.

"В этом году ёлок 15. И одно из ключевых отличий в том, что эти ёлки украшали не профессиональные дизайнеры, а дизайнеры-любители", - рассказал Алексей Немерюк, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы.  

Полёт фантазии безграничен! Рядом с Щелкунчиком - банки сгущёнки. А зеркальные шары соседствуют с чемпионскими медалями.

За тёплыми чувствами далеко ездить не нужно. Чистейший снег, гладь замёрзшего озера, улыбки, скорость и доброта. Всё это - хаски-лэнд! Новогодняя сказка от хаски - это лучший способ поднять настроение всем без исключения.

Здесь даже Дед Мороз особенный. Ходит с волшебным колокольчиком, загадывая желания направо и налево. А человека здесь могут сделать счастливым собаки. Красивые и очень верные.

Продолжить разговор о мире животных можно в РАМТе. Там разворачивается "Зверский детектив". Мышь-психолог, следователь - Барсук и заяц - в качестве   невинной жертвы.

Закрепить отличное настроение помогут свежий воздух и ровная лыжня. Для самых активных на выбор - более 40 лыжных трасс. Хватит на все выходные!

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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