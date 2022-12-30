ФСБ задержала украинца, готовившего теракт на Северном Кавказе

Мужчина задержан

В Северо-Кавказском федеральном округе ФСБ предотвратила попытку теракта гражданином Украины, сторонником националистической идеологии.

Мужчина прибыл в Россию по каналу трудовой миграции. Преступление он планировал по заданию украинских спецслужб, сообщили в ЦОС ФСБ.

В ходе обыска у задержанного изъяли готовые к применению средства террора. Мужчина во всем признался. На видео, опубликованном ФСБ, мужчина говорит, что работал на украинские спецслужбы, был против спецоперации и хотел провести теракт. Возбуждено уголовное дело.

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