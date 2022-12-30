The Times: Россия предупреждала НАТО об опасности расширения еще в 2001 году

Москва еще тогда информировала Альянс о готовности к ответным мерам

Игорь Сергеев, занимавший должность министра обороны России с 1997 по 2001 год, еще в тот период предупредил своих коллег из НАТО, что дальнейшее расширение альянса будет крупной политической ошибкой. Об этом пишет The Times со ссылкой на документы, опубликованные британским национальным архивом.

Как отмечает издание, президент России Владимир Путин в 2001 году заявил премьер-министру Великобритании Тони Блэру, когда тот приехал в Москву, что не хочет, чтобы его считали противником НАТО.

При этом Игорь Сергеев заявил своим коллегам из НАТО, что дальнейшее расширение Североатлантического альянса было бы крупной политической ошибкой, в ответ на которую Москва "предпримет соответствующие шаги".

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев предупредил, что перспектива военного нападения и использования военной силы уже не только Украины, но и всего Североатлантического альянса в отношении России абсолютно неприемлема и "будет купироваться всеми возможными и невозможными способами".

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