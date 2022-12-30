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The Times: Россия предупреждала НАТО об опасности расширения еще в 2001 году

10:36
  • пятница
  • 30 декабря 2022

Москва еще тогда информировала Альянс о готовности к ответным мерам

Игорь Сергеев, занимавший должность министра обороны России с 1997 по 2001 год, еще в тот период предупредил своих коллег из НАТО, что дальнейшее расширение альянса будет крупной политической ошибкой. Об этом пишет The Times со ссылкой на документы, опубликованные британским национальным архивом.
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Как отмечает издание, президент России Владимир Путин в 2001 году заявил премьер-министру Великобритании Тони Блэру, когда тот приехал в Москву, что не хочет, чтобы его считали противником НАТО.

При этом Игорь Сергеев заявил своим коллегам из НАТО, что дальнейшее расширение Североатлантического альянса было бы крупной политической ошибкой, в ответ на которую Москва "предпримет соответствующие шаги".

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев предупредил, что перспектива военного нападения и использования военной силы уже не только Украины, но и всего Североатлантического альянса в отношении России абсолютно неприемлема и "будет купироваться всеми возможными и невозможными способами".

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