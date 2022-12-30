Мишустин велел поддержать научные проекты в критически важных областях

Премьер поручил проработать необходимые для этого меры

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился до 1 июня 2023 года подготовить предложения по поддержке долгосрочных научных проектов по критически важным направлениям развития науки и технологий. Об этом в пятницу, 30 декабря, рассказала пресс-служба кабмина.

Поручения даны министерствам высшего образования и науки, финансов, экономического развития по итогам встречи Мишустина с членами экспертного совета при правительстве, состоявшейся 13 декабря.

В частности, поручено представить инициативы по расширению практики организации площадок Всероссийского фестиваля науки, заключительных этапов олимпиад и других интеллектуальных состязаний школьников на базе отечественных вузов, в том числе расположенных на территории новых регионов, сообщается на официальном сайте кабмина.

20 декабря в Кремле прошла церемония вручения государственных наград. Владимир Путин отметил россиян, которые внесли значительный вклад в развитие страны, в том числе ученых. За большие успехи в развитии отечественной науки орденом "За заслуги перед Отечеством первой степени" награжден Радий Илькаев, почетный руководитель Российского федерального ядерного центра.

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