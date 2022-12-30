ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме посоветовали россиянам не выезжать из страны

10:51
  • пятница
  • 30 декабря 2022

Юридических ограничений на поездки нет

В настоящее время гражданам России лучше оставаться в стране, хотя официального запрета на выезд власти не вводили. Об этом в пятницу, 30 декабря, рассказал депутат Государственной думы Олег Морозов.
Медведев назвал условие возвращения "предателей" в Россию

Парламентарий заявил, что "мы всем говорим – давайте лучше в России", по крайне мере до тех пор, пока "немножко это все не перестанет так трястись, как оно сейчас трясется, и не почувствуем мы, что атмосфера поменялась".

По словам Морозова, "плохая атмосфера сейчас для зарубежных поездок", они могут быть сейчас некомфортными и затратными, поэтому россиянам рекомендуется воздержаться от выездов за рубеж.

При этом депутат подтвердил, что никаких юридических ограничений на выезд граждан России в другие государства нет, сообщает РИА Новости.

Ранее появились сообщения о временном запрете на выезд в командировки и в отпуск за границу мужчинам — сотрудникам администрации президента. Однако в Кремле заявили, что "это сущая неправда" и подобных запретов не существует.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Госдума России
Госдума России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.