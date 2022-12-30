В Госдуме посоветовали россиянам не выезжать из страны

Юридических ограничений на поездки нет

В настоящее время гражданам России лучше оставаться в стране, хотя официального запрета на выезд власти не вводили. Об этом в пятницу, 30 декабря, рассказал депутат Государственной думы Олег Морозов.

Парламентарий заявил, что "мы всем говорим – давайте лучше в России", по крайне мере до тех пор, пока "немножко это все не перестанет так трястись, как оно сейчас трясется, и не почувствуем мы, что атмосфера поменялась".

По словам Морозова, "плохая атмосфера сейчас для зарубежных поездок", они могут быть сейчас некомфортными и затратными, поэтому россиянам рекомендуется воздержаться от выездов за рубеж.

При этом депутат подтвердил, что никаких юридических ограничений на выезд граждан России в другие государства нет, сообщает РИА Новости.

Ранее появились сообщения о временном запрете на выезд в командировки и в отпуск за границу мужчинам — сотрудникам администрации президента. Однако в Кремле заявили, что "это сущая неправда" и подобных запретов не существует.

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