Белуга и черная икра: экипаж МКС готовится к встрече Нового года

У космонавтов и астронавтов будут выходные дни с 31 декабря по 2 января

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин на борту Международной космической станции накроют новогодний стол. Об этом в пятницу, 30 декабря, рассказал Прокопьев.

По словам космонавта, у членов экипажа будет "все нехитро". На праздничном столе будет белуга, креветки и черная икра, хотя и в очень небольшом количестве и в консервированном виде.

Главным блюдом новогоднего застолья, как рассказал Прокопьев, станет салат оливье, для которого российская часть экипажа специально припасла пакет майонеза.

Дмитрий Петелин уточнил, что у экипажа будут три выходных дня, с 31 декабря по 2 января. Однако поскольку работа на МКС не прекращается ни на минуту, дежурные обязанности будут выполняться даже 1 января, сообщает "Интерфакс".

Ранее российский космонавт Анна Кикина рассказала, что к Новому году члены экипажа приготовят оливье. Подарки для космонавтов и астронавтов уже упакованы в красные носки. Помещения станции уже украсили мишурой и шариками. При этом японский и американские астронавты, находящиеся на МКС, будут отмечать Новый год вместе с российскими космонавтами.

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