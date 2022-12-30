В России с коронавирусом госпитализировали 956 человек

Скончались 50 пациентов

За сутки в России госпитализированы 956 заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 30 декабря, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 5810 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 7695 человек, скончались 50 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1420 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 123. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 717 человек, в Московской области – 147.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21792982 случая заболевания, зарегистрировано 393654 летальных исхода.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"