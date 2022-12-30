ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кулеба предложил "запихнуть" россиян в их границы

11:38
  • пятница
  • 30 декабря 2022

Чиновник убежден, что "Россия не изменится"

Ожидать от России перемен не приходится, партнерам Украины важно это понять — такое заявление в пятницу, 30 декабря, сделал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Кулеба высказал недовольство занявшим нейтралитет в ситуации на Украине

Как заявил министр в интервью украинским СМИ, выдержки из которого приводит РИА Новости, для него главное — "утвердить в партнерах понимание того, что какой бы ни была власть в России, Россия по своей сути не изменится".

По этой причине, полагает Кулеба, "наша задача – не превратить орка в эльфа, а потушить эту агрессию", поэтому россиян "надо запихнуть в их границы и закрыть на замок".

Депутат Госдумы Олег Морозов ранее предупредил, что "плохая атмосфера сейчас для зарубежных поездок", они могут быть сейчас некомфортными и затратными, поэтому россиянам рекомендуется воздержаться от выездов за рубеж.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.