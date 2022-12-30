Кулеба предложил "запихнуть" россиян в их границы

Чиновник убежден, что "Россия не изменится"

Ожидать от России перемен не приходится, партнерам Украины важно это понять — такое заявление в пятницу, 30 декабря, сделал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как заявил министр в интервью украинским СМИ, выдержки из которого приводит РИА Новости, для него главное — "утвердить в партнерах понимание того, что какой бы ни была власть в России, Россия по своей сути не изменится".

По этой причине, полагает Кулеба, "наша задача – не превратить орка в эльфа, а потушить эту агрессию", поэтому россиян "надо запихнуть в их границы и закрыть на замок".

Депутат Госдумы Олег Морозов ранее предупредил, что "плохая атмосфера сейчас для зарубежных поездок", они могут быть сейчас некомфортными и затратными, поэтому россиянам рекомендуется воздержаться от выездов за рубеж.

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