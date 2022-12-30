В Москве за декабрь выпало более двух месячных норм осадков

Близок абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений

Высота снежного покрова в Москве достигла отметки в 33 см, с начала декабря в столице выпало 106 мм осадков. Об этом в пятницу, 30 декабря, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Метеоролог написал в своем Telegram-канале, что самым высоким снежный покров был 19-20 декабря, тогда его высота составляла 34 сантиметра. Абсолютный рекорд был установлен в декабре 1874 года, когда в Москве выпало 115 мм осадков.

В настоящее время общее количество осадков за декабрь в Москве уже составляет 106 мм, это более двух месячных норм — 208%. Соответственно, до преодоления рекордной отметки осталось 10 мм.

Тем временем метеорологи начинают формировать прогнозы погоды на январь 2023 года. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что следующий месяц будет теплее обычного в регионах европейской части России. При этом Центральный, Северо-Кавказский федеральные округа, Красноярский край, Иркутскую область и Якутию ожидает избыток осадков.

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