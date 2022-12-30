В ДНР приняли новую конституцию вслед за ЛНР

Решение принято единогласно

Парламент Донецкой Народной Республики (ДНР) принял новую конституцию в связи со вхождением региона в состав России.

Решение принято единогласно, передает корреспондент ТАСС. За принятие документа проголосовали 76 депутатов.

"Конституция закрепит основы конституционного строя Донецкой Народной Республики, определит объем и содержание прав и свобод человека и гражданина, установит основы отправления правосудия", - сказал врио главы региона Денис Пушилин.

Ранее сегодня парламент ЛНР единогласно принял новую конституцию республики в связи со вхождением региона в состав России

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