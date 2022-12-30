Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву

Россия и Китай договорились дальше укреплять сотрудничество

Президент России Владимир Путин пригласил китайского лидера Си Цзиньпина посетить Москву в следующем году.

Лидеры России и Китая проводят встречу по видеосвязи в пятницу, 30 декабря.

"У нас с вами складывается очень хорошая традиция - в конце года подводить итоги работы и намечать планы дальнейшего развития российско-китайских отношений", - отметил Путин.

Стороны договорились об укреплении сотрудничества вооружённых сил и совместной координации действий на международной арене.

Китай на фоне сложной международной обстановки готов наращивать политическое взаимодействие с Россией, отметил Си Цзиньпин.

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