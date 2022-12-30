Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву

Россия и Китай договорились дальше укреплять сотрудничество
Президент России Владимир Путин пригласил китайского лидера Си Цзиньпина посетить Москву в следующем году.
Лидеры России и Китая проводят встречу по видеосвязи в пятницу, 30 декабря.
"У нас с вами складывается очень хорошая традиция - в конце года подводить итоги работы и намечать планы дальнейшего развития российско-китайских отношений", - отметил Путин.
Стороны договорились об укреплении сотрудничества вооружённых сил и совместной координации действий на международной арене.
Китай на фоне сложной международной обстановки готов наращивать политическое взаимодействие с Россией, отметил Си Цзиньпин.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"