Киев назвал главной целью санкций подрыв производства ракет и дронов в России

Рестрикции должны разрушить российский ОПК, заявил Дмитрий Кулеба

Необходимо с помощью санкций "прежде всего валить оборонный комплекс России, ее военную машину". Такое заявление сделал в пятницу. 30 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Политик заявил в интервью украинским СМИ, выдержки из которого приводит РИА Новости, что его "личный фокус номер один" — это "любые санкции и любые шаги, которые усиливают санкции и блокируют обход санкций в отношении ракетно-дроновой индустрии" России.

При этом "ракетно-дроновая индустрия", по мнению Кулебы, является главным элементом российского оборонно-промышленного комплекса, поэтому рестрикции должны быть нацелены именно на подрыв ее работы.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями предприятий ОПК в Туле. Глава государства отметил, что крайне важный вопрос — это обеспечение организациями оборонно-промышленного комплекса обратной связи с подразделениями, которые участвуют в специальной военной операции.

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