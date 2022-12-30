Армения пожаловалась в Международный суд ООН на Азербайджан

Причиной стала блокировка Лачинского коридора

Власти Армении обратились в Международный суд ООН с жалобой на то, что Азербайджан заблокировал Лачинский коридор — единственную дорогу, соединяющую 120 тысяч этнических армян в Нагорном Карабахе с внешним миром. Об этом в пятницу, 30 декабря, рассказали в пресс-службе суда.

Согласно жалобе армянской стороны, блокада Лачинского коридора началась 12 декабря и на день подачи заявления в суд сохраняется. Также "нет никаких признаков" того, что дорогу освободят в ближайшее время.

Ереван просит ООН обязать Баку прекратить организацию и поддержку "якобы протестующих", заблокировавших Лачинский коридор, и обеспечить свободное передвижение всех лиц, транспортных средств и грузов по дороге в обоих направлениях, сообщается на официальном сайте Международного суда ООН.

Ранее власти Армении заявляли об угрозе гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, поскольку Лачинский коридор, соединяющий регион с Арменией, блокирован — перемещение людей и грузов по нему перекрыто.

По словам секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, что Москва якобы принуждает Ереван присоединиться к Союзному государству, а также оказывает давление на Армению в вопросе Лачинского коридора. Однако в Кремле опровергли эти заявления.

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