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Российские города украсили к Новому году

15:11
  • пятница
  • 30 декабря 2022

В Петербурге главную городскую елку нарядили в ретро-стиле

К встрече праздника все готово. Российские города - в новогоднем убранстве. В настоящую сказку погрузилась Москва. Улицы, парки и площади столицы украсили 4 тысячи декоративных конструкций. Многие из них, например, световые арки на Тверской или гигантский шар на Поклонной горе уже хорошо знакомы горожанам и туристам.

В Санкт-Петербурге главную городскую елку по традиции установили на Дворцовой площади и нарядили в ретро-стиле 50-х годов. Километры гирлянд и потрясающей красоты инсталляции украсили знаменитые каналы.

Особая атмосфера сейчас в Новосибирске. В этом году город получил почетный статус новогодней столицы России. Ему под стать и праздничная иллюминация.

Несмотря на полное отсутствие снега, новогоднее настроение и на юге страны.  Ростов-на-Дону засиял мириадами огней. На главных городских улицах установили световые тоннели. Ну а для тех, кто соскучился по конькам, в городе работают искусственные катки под открытым небом.

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