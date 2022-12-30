Российские города украсили к Новому году

В Петербурге главную городскую елку нарядили в ретро-стиле

К встрече праздника все готово. Российские города - в новогоднем убранстве. В настоящую сказку погрузилась Москва. Улицы, парки и площади столицы украсили 4 тысячи декоративных конструкций. Многие из них, например, световые арки на Тверской или гигантский шар на Поклонной горе уже хорошо знакомы горожанам и туристам.

В Санкт-Петербурге главную городскую елку по традиции установили на Дворцовой площади и нарядили в ретро-стиле 50-х годов. Километры гирлянд и потрясающей красоты инсталляции украсили знаменитые каналы.

Особая атмосфера сейчас в Новосибирске. В этом году город получил почетный статус новогодней столицы России. Ему под стать и праздничная иллюминация.

Несмотря на полное отсутствие снега, новогоднее настроение и на юге страны. Ростов-на-Дону засиял мириадами огней. На главных городских улицах установили световые тоннели. Ну а для тех, кто соскучился по конькам, в городе работают искусственные катки под открытым небом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"