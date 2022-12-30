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В Москве на Живописной улице загорелась пятиэтажка

12:50
  • пятница
  • 30 декабря 2022

Пострадавших нет

В Москве загорелся пятиэтажный жилой многоквартирный дом.

ЧП произошло на улице Живописная, 38/корпус 1. Информации о пострадавших нет. На место выехали пожарные.

Местные жители рассказали о хлопке перед тем, как разгорелось пламя. Издание "Подъем" со ссылкой на спасателей утверждает, что взрыва не было.

"О взрыве информации нет. Пожарные подразделения на Живописную 38 к.1 выехали, пока не доехали. Мы поехали на пожар", - рассказал собеседник.

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