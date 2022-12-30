На Кольцевой линии метро временно изменится схема движения

Это связано с ремонтными работами

На Кольцевой линии метро в праздники будет действовать измененный режим движения поездов. Связано это с проведением ремонтных работ, сообщает "ТВ Центр".

Так, со 2 по 4 января поезда будут ходить только против часовой стрелки, а с 5 по 7 января - в обратную сторону. За эти дни специалисты обновят систему автоматики и телемеханики. Она управляет стрелками и светофорами, от неё также зависят безопасность движения, интервалы между поездами и выполнение графика.

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