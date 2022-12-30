Похитителя сумок поймали в Москве

Мужчина признал свою вину

Только отвернулись, а вещей нет! Московские полицейские поймали вора, промышлявшего кражей сумочек у покупателей в магазинах.

Его жертвами становились граждане, которые клали свои личные вещи в тележку. Так, в супермаркете на Рублевском шоссе злоумышленник выждал, когда на овощи отвлечется мужчина. После чего похитил у него портфель с деньгами и документами.

На Мичуринском проспекте сумки лишилась одна из женщин. В обоих случаях преступника интересовали только деньги. Наворовать он успел на более полумиллиона рублей. Всё остальное - сумку, документы, карты - он выкидывал на улице на видном месте. Задержали подозреваемого на 61 километре МКАД. 46-летний мужчина оказался ранее судимый и свою вину признал сразу.

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