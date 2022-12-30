"Русское лото" разыграет более двух миллиардов рублей на Новый год

Победителей будет много

Главный лотерейный тираж года "Новогодний миллиард" от "Русского лото" состоится уже послезавтра (1 января). Участие в новогодних тиражах "Русского лото" давно стало доброй традицией для миллионов россиян. А лотерейные билеты такой же атрибут праздника как мандарины, салат оливье и елка.

Когда, как не в Новый год, загадывать желания? Ведь именно в это время могут сбыться самые смелые мечты. Есть шанс даже стать миллиардером. Это вполне реально с лотерейным билетом "Новогоднего миллиарда".

"За время проведения только новогодних тиражей было выиграно более 13 миллиардов рублей. Определилось 862 новых миллионера со всех уголков страны. Общий призовой фонд в этом году также превысит 2 миллиарда рублей, который будет разыгран среди участников Новогоднего миллиарда в "Русском лото", - рассказал Роман Роменский, директор по продажам "Столото".

В преддверии праздников на точках продаж "Столото" - ажиотаж. Количество подарочных новогодних наборов "Русского лото" ограничено. Те, кто уже не первый год в игре, это знают и спешат порадовать близких и себя минутами веселья и предчувствием чуда за праздничным столом.

"Чудеса случаются. Это надо учитывать, это игра. Это мы дарим людям надежду и радость на выигрыш. Это самое главное в лотереях", - говорит Елена Золотухина, продавец точки "Столото".

С вероятностью более 65% в стране появится новый лотерейный миллиардер. Но, возможно, главный приз в один миллиард рублей разделят два или более участников. В любом случае, победителей будет много, ведь всего разыгрывают более двух миллиардов рублей.

Ждать, кто же станет счастливчиком и выиграет крупные суммы, осталось недолго. По традиции 1 января в прямом эфире одного из федеральных каналов ведущие шоу вытянут бочонки, которые и определят победителей.

Екатерина Гоголева, Виктор Мальцев, "ТВ Центр".

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