В московском метро Деды Морозы раздавали пассажирам подарки

Зимние волшебники устроили флешмоб
Поднять настроение! Сегодня толпа Дедов Морозов ворвалась в московское метро. И устроила там флешмоб.
Турникеты открылись перед волшебниками. И дедушки стремительно ворвались в вестибюль. Дружно спустились на эскалаторе и оказались на платформе.
Мешки открыли одновременно. И начали дарить подарки всем, кто встречался на пути. Затем запрыгнули в вагоны и помчались по Кольцевой. Потом выходили на станциях, поздравляли пассажиров и забегали в следующий поезд.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"