В московском метро Деды Морозы раздавали пассажирам подарки

Зимние волшебники устроили флешмоб

Поднять настроение! Сегодня толпа Дедов Морозов ворвалась в московское метро. И устроила там флешмоб.

Турникеты открылись перед волшебниками. И дедушки стремительно ворвались в вестибюль. Дружно спустились на эскалаторе и оказались на платформе.

Мешки открыли одновременно. И начали дарить подарки всем, кто встречался на пути. Затем запрыгнули в вагоны и помчались по Кольцевой. Потом выходили на станциях, поздравляли пассажиров и забегали в следующий поезд.

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