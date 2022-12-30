Количество постов досмотра на подходах к Крымскому мосту увеличено

Такое решение приняло Министерство транспорта России

На подходах к Крымскому мосту ведомственной охраной Минтранса России увеличено количество постов досмотра. Об этом в пятницу, 30 декабря, рассказали в пресс-службе российского Министерства транспорт.

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, продолжительность досмотра транспортных средств и физических лиц по направлению в Крым увеличилось не только из-за возросшего потока автотранспорта, но и количества перевозимого в нем багажа.

Благодаря увеличению числа постов удалось поднять пропускную способность на 60% со стороны Краснодарского края и на 40% со стороны Республики Крым.

Эти меры помогут ускорить время прохождения досмотра и обеспечить безопасный проезд по транспортному переходу через Керченский пролив, подчеркнули в Минтрансе.

В октябре на Крымском мосту прогремел взрыв — взорвался грузовой автомобиль. В результате загорелись топливные цистерны железнодорожного состава, обрушились два пролета автомобильного полотна. Погибли четыре человека. В ФСБ заявили, что это был теракт украинских спецслужб.

Работы по восстановлению Крымского моста ведутся в опережающем темпе, их лично курирует вице-премьер Марат Хуснуллин.

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