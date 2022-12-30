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Россия уведомила о прекращении соглашения о пенсионных правах граждан СНГ

13:19
  • пятница
  • 30 декабря 2022

Документ перестанет действовать с 1 января 2023 года

Соглашение о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения прекращает свое действие с 1 января 2023 года. Об этом в пятницу, 30 декабря, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.

В ведомстве напомнили, что в мае это соглашение денонсировала Госдума, а 11 июня закон о его денонсации был подписан президентом России Владимиром Путиным.

С российской стороны ведется работа по заключению новых двусторонних соглашений в пенсионной сфере, основанных на принципе пропорциональности. Он предполагает экспорт пенсий государством, в котором заработаны пенсионные права, в государство постоянного проживания гражданина, сообщает ТАСС.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты России рассказали, как будет учитываться период участия в спецоперации на Украине при определении прав на пенсию. Каждый день участия в специальной военной операции России на Украине учитывается в стаже как два дня работы, такой же порядок расчета — день за два — относится и к льготному страховому стажу.

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