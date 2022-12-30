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Мать пятерых детей загадочно пропала на Урале

13:37
  • пятница
  • 30 декабря 2022

Женщина буквально как в воду канула

В Свердловской области полиция разыскивает пропавшую неделю назад мать пятерых детей.

По предварительным данным, 36-летняя женщина 22 декабря уехала из дома в селе Коптелово Алапаевского района к отцу и перестала выходить на связь. Она могла поехать в город Реж.

"Сотрудники отдела полиции Алапаевска проверяют возможные места, где может находиться женщина: авто- и железнодорожные вокзалы, больницы, а также опрашивают родственников и знакомых пропавшей", - сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Сотркдница поисковой службы "Лиза Алерт" рассказала, что многодетная мать перед поездкой к отцу всегда заезжала к сестре. Но в этот раз не зашла.

"У нас такое бывает нечасто, но женщина буквально как в воду канула. У нас нет никакой информации о том, где она может быть", - рассказала собеседница агентства.

Местные СМИ пишут, что женщина могла сесть к незнакомому человеку в машину, однако в полиции не подтвердили и не опровергли эту информацию.

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