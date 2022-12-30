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СК сообщил об обнаружении 3 тысяч тел местных жителей в Мариуполе

13:24
  • пятница
  • 30 декабря 2022

Бойцы Нацгвардии Украины препятствовали эвакуации

В Мариуполе после освобождения нашли более трех тысяч тел убитых мирных жителей.

Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин в ходе совещания штаба по расследованию преступлений украинских военных в Мариуполе.

""Не имея возможности покинуть город и перемещаясь в поисках пропитания, мирные жители стали живой мишенью для украинских карателей, которые совершали их убийства из различных видов вооружения", — говорится в сообщении СК.

Так, только в апреле на оставленных украинскими войсками позициях были обнаружены тела 51 мирного жителя, а уже после полного освобождения и обследования города их количество составило более трех тысяч.

Не все личности могут быть опознаны, в связи с чем в СК предложили "организовать работу по формированию базы ДНК погибших".  Бастрыкин отметил, что бойцы Нацгвардии Украины искусственно создавали препятствия для эвакуации мирных жителей из города.

СКР установил, что к преступлениям были причастны главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, а также ряд других военных Украины. Возбуждено уголовное дело.

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