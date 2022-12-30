В Энергодаре предотвращен теракт

В городе нашли машину с взрывчаткой

Сотрудники спецслужб России предотвратили террористический акт в городе Энергодар Запорожской области. Об этом стало известно в пятницу, 30 декабря.

Спецслужбами России при проведении оперативно-розыскных мероприятий во дворе жилого дома в Энергодаре был обнаружен начиненный взрывчатым веществом автомобиль. В машине нашли артиллерийский снаряд калибра 155-мм, обложенный тротилом, а также дополнительные поражающие элементы вокруг него.

Отмечается, что заминированный автомобиль оставили в жилом дворе двумя днями ранее, что свидетельствует о намерении совершить теракт в новогоднюю ночь.

Машину эвакуировали и уничтожили на специальном полигоне, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла содействие Службе безопасности Украины (СБУ) со стороны граждан России и Украины. Россияне и украинцы, занимавшиеся преступной деятельностью в интересах СБУ, были выявлены в нескольких регионах России: в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области. Они готовили теракты по заданию украинских спецслужб и передавали Украине секретные сведения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"