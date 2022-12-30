Россиянам напомнили о новом налоге на доходы по вкладам

Налог впервые начислят на доходы, полученные в 2023 году

По результатам 2023 года в России впервые будет начислен налог на процентные доходы с банковских вкладов. Об этом в пятницу, 30 декабря, рассказали в Министерстве финансов.

В ведомстве уточнили, что поступления от этого налога должны были попасть в бюджет еще по результатам 2021 года, однако в качестве меры поддержки граждан России временно освободили от уплаты этого налога.

Ставка налога составит 13%, для расчета максимального необлагаемого налогом процентного дохода с вкладов нужно умножить 1 млн рублей на максимальное значение ключевой ставки за весь год, за который был получен доход.

Например, если необлагаемая налогом сумма будет равна 75 тысячам рублей и доход по вкладам превысит эту величину, платить налог придется только на разницу между полученным доходом и 75 тысячами рублей.

Заплатить налог на процентный доход с вкладов, полученный в 2023 году, россияне должны будут до декабря 2024 года, пишут "Известия".

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что его ведомство не планирует вносить налоговые поправки в 2023 году в части увеличения налоговой нагрузки, даже если возникнут проблемы с поступлением доходов в бюджет.

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