ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянам напомнили о новом налоге на доходы по вкладам

14:01
  • пятница
  • 30 декабря 2022

Налог впервые начислят на доходы, полученные в 2023 году

По результатам 2023 года в России впервые будет начислен налог на процентные доходы с банковских вкладов. Об этом в пятницу, 30 декабря, рассказали в Министерстве финансов.
Сбежавшим из России поднимут налоги

В ведомстве уточнили, что поступления от этого налога должны были попасть в бюджет еще по результатам 2021 года, однако в качестве меры поддержки граждан России временно освободили от уплаты этого налога.

Ставка налога составит 13%, для расчета максимального необлагаемого налогом процентного дохода с вкладов нужно умножить 1 млн рублей на максимальное значение ключевой ставки за весь год, за который был получен доход.

Например, если необлагаемая налогом сумма будет равна 75 тысячам рублей и доход по вкладам превысит эту величину, платить налог придется только на разницу между полученным доходом и 75 тысячами рублей.

Заплатить налог на процентный доход с вкладов, полученный в 2023 году, россияне должны будут до декабря 2024 года, пишут "Известия".

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что его ведомство не планирует вносить налоговые поправки в 2023 году в части увеличения налоговой нагрузки, даже если возникнут проблемы с поступлением доходов в бюджет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Налоговая инспекция
Налоговая инспекция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.