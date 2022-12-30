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Собянин провёл технический пуск последнего участка БКЛ от "Каширской" до "Нижегородской"

13:47
  • пятница
  • 30 декабря 2022

Мэр заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро

В Москве завершили строительство Большой кольцевой линии метро. Мэр Сергей Собянин провёл технический пуск последнего - восточного участка - от "Каширской" до "Нижегородской".

Его протяжённость - свыше десяти с половиной километров. Он объединяет четыре станции. При этом в районе Нагатинский Затон метро появится впервые. Улучшится транспортное обслуживание жителей восьми районов столицы, ежедневный пассажиропоток участка составит более 160 тысяч человек, сообщает "ТВ Центр".

Полностью открыть БКЛ планируют в начале следующего года. Технический пуск необходим для проверки управления движением поездов, устройств тяговой сети, автоматики, радиосвязи, а также системы жизнеобеспечения станции.

"Поздравляю с большим событием в московском метрополитене - с окончанием строительства последнего 10-километрового участка БКЛ метро. Самого большого проекта в мире кольцевых линий метрополитена и самого большого проекта в истории московского метро. Теперь начинаем пусконаладочные работы. И через пару месяцев большое кольцо замкнётся и будет уже по всей окружности ходить с пассажирами", - сообщил Собянин.

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