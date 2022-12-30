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Гости "Путешествия в Рождество" могут записать поздравления для участников СВО

13:57
  • пятница
  • 30 декабря 2022

Поддержка военных - главная тема фестиваля в этом году

Гости фестиваля "Путешествие в Рождество" могут создать открытки и записать поздравления для российских военных.

В этом году главная тема фестиваля – поддержка российских военных, сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Ежедневно в шале анимации опытные преподаватели показывают юным гостям, как лучше оформить свою открытку, какими словами выразить свои чувства", - говорится в сообщении.

Кроме того, посетители Пушкинской набережной смогут записать свое видеообращение. В дни фестиваля "Путешествие в Рождество" здесь открыта настоящая студия, где все гости могут записать небольшое новогоднее поздравление.

"Гости смогут выразить свои пожелание и сказать слова благодарности нашим героям. Вместе с коллегами мы поможем гостям сделать это поздравление ярким и подскажем, как лучше выразить свои чувства", - рассказали в оргкомитете фестиваля.

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