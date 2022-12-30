В Кремле прокомментировали падение украинской ракеты в Белоруссии

Об инциденте стало известно 29 декабря

Падение украинской ракеты в Белоруссии вызывает крайнюю обеспокоенность не только у России, но и у ее белорусских партнеров. Об этом в пятницу, 30 декабря, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил, что после этого инцидента "ряд действий предприняла Белоруссия, в этой связи выступив с определенным демаршем перед украинской стороной".

Военные России и Белоруссии "находятся в постоянном контакте" и "постоянно координируются". Такой "высочайший возможный уровень взаимного диалога" и его доверительный характер, по словам Пескова, помогает странам оперативно обмениваться информацией, сообщает РИА Новости.

Ранее в Министерстве обороны Белоруссии рассказали, что около 10 часов утра 29 декабря силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель — украинская ракета. Ее обломки были обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. Эксперты установили, что они принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины.

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