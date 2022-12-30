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Песков подтвердил планирование выборов президента в 2024 году

14:26
  • пятница
  • 30 декабря 2022

Они "так или иначе последуют", заявили в Кремле

Проведение очередных выборов президента России планируется, как и прежде, на 2024 год. Об этом в пятницу, 30 декабря, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Представитель Кремля отметил, что выборы "у нас на 2024 год запланированы, поэтому с точки зрения каких-то начал электоральных процессов, наверное, они, конечно, так или иначе последуют".

Песков также заявил, что Владимиру Путину никогда не было важно, предстоит ему предвыборный год или нет, для него главное – субстантивная работа и осязаемые результаты. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что это справедливо особенно сейчас, когда речь идет о таком судьбоносном моменте в истории России, где ответственность каждого кратно повышается.

Главными являются дела, которые нужно завершить на 100% эффективно и победоносно, цитирует Пескова РИА Новости.

В ноябре, когда Дмитрия Пескова попросили прокомментировать планы относительно участия Владимира Путина в президентских выборах в 2024 году, пресс-секретарь главы государства заявил, что Путин еще не определился.

Президент лично не комментировал возможность своего участия в выборах главы государства 2024 года. Принятие поправок в Конституцию России дало Владимиру Путину право вновь баллотироваться в президенты на выборах 2024 и 2030 годов.

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